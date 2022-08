Russia alle strette: ci sono sempre meno smartphone Apple e Samsung nei negozi

Oltre alla condizione allarmante del mercato smartphone in Cina, gli esperti avvisano di problemi analoghi in Russia, dove gli effetti delle sanzioni occidentali si stanno facendo sempre più sentire. In tutto il paese, infatti, le scorte di smartphone Apple e Samsung sono diminuite del 90%.

Secondo il recente report pubblicato dall’operatore nazionale MTS e ripreso da Kommersant e Gizchina, il brand di maggiore successo a luglio 2022 è stato Xiaomi che, assieme al sub-brand Poco, ha raggiunto la quota di mercato del 42%; al secondo posto si colloca Realme con il 17%, contro il 13,4% del mese precedente. I due marchi cinesi hanno conquistato buona parte dei consumatori, tanto che Samsung è scesa dal 10,9% di giugno all’8,5%, mentre Apple è passata dal 9,7% al 7% sempre nell’ultimo mese.

A sorpresa arriva quindi Tecno, marchio cinese che ha preso il quarto posto precedentemente occupato da Apple con una quota di mercato del 7,5%. Per il mese di luglio, però, il vero dato che segna il distacco dal passato del mercato smartphone in Russia è il seguente: Realme ha venduto più smartphone di Apple e Samsung messe insieme.

Andrey Tarasov, direttore esecutivo di diHouse, ha dunque osservato che l'importazione diretta di smartphone Samsung e Apple è stata completamente interrotta e i rivenditori nazionali stanno semplicemente esaurendo le scorte. Pertanto, nei prossimi mesi assisteremo molto probabilmente a una graduale scomparsa dei due titani della tecnologia dalle classifiche di vendita in Russia.

