Anche la Russia teme un attacco hacker: sconsigliato aggiornare app per smartphone

È cosa nota che la guerra in Ucraina si stia combattendo anche con armi informatiche, come dimostrano i recenti attacchi hacker da parte della Russia alle strutture governative ucraine e, di risposta, le minacce informatiche di Anonymous contro Mosca e contro coloro che collaborano con il Cremlino.

Ciò che meno persone sanno è che anche la Russia è in allerta per possibili cyberattacchi su larga scala, portati avanti nel Paese sia da hacker interni "dissidenti" che da minacce provenienti dall'estero. Insomma, non sono solo l'Ucraina e i Paesi NATO a temere attacchi hacker da Mosca.

A conferma di ciò, pare che alcune banche russe come Sber abbiano chiesto ai propri correntisti di non aggiornare più le app per smartphone installate sul loro telefono, temendo che gli update possano in realtà contenere ransomware, spyware e malware di ogni genere, il cui scopo sarebbe ovviamente quello di prosciugare i conti correnti bancari di chi viene colpito.

Il giornale online Fontakta riporta un comunicato di Sber, che spiega che "Al momento, i casi di contenuti malevoli introdotti in software distribuiti liberamente e gratuitamente sono diventati molto più frequenti. In più, diversi tipi di contenuti e di codice maligno possono essere inclusi liberamente in librerie software utilizzate per lo sviluppo di software. L'uso di questi software può portare ad infezioni malware dei dispositivi personali e aziendali, oltre che delle infrastrutture IT".

Sber ha dunque consigliato prudenza agli utenti, arrivando a chiedere loro di non aggiornare per qualche tempo (presumibilmente fino alla fine della guerra in Ucraina) le proprie app per smartphone e di fare molta attenzione ai file scaricati da internet, consigliando addirittura di verificare di persona il codice sorgente di questi ultimi. Intanto, comunque, è stato scoperto che la Russia ha legami con il gruppo ransomware Conti, responsabile di diversi attacchi contro istituzioni e aziende occidentali negli ultimi anni.