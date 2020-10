Russia testa con successo un missile nucleare ipersonico: 9 volte la velocità del suono

L'esercito russo ha lanciato con successo un missile nucleare ipersonico. Il missile, chiamato Zircon, è stato lanciato dal Mar Bianco al largo delle coste della Russia e ha colpito il suo obiettivo più a nord nel Mare di Barents.

Il presidente Vladimir Putin ha descritto il lancio come un "grande evento" per la Russia. Potenzialmente, infatti, un missile del genere potrebbe essere capace di eludere i sistemi anti-missilistici attuali. Lo scorso dicembre, il paese ha anche annunciato che l'Avangard, un veicolo di lancio ipersonico in grado di volare 27 volte la velocità del suono ed eludere i sistemi antimissile, fosse pienamente operativo.

Il breve annuncio effettuato dalla Russia non menzionava l'Avangard, ma si suppone che sia stato utilizzato nel lancio. Per ora, i dettagli rimangono incredibilmente scarsi. Secondo Putin, durante una dichiarazione del 2019, il missile Zircon potrebbe percorrere 1.000 chilometri a nove volte la velocità del suono.

"Equipaggiare le nostre forze armate - l'esercito e la marina - con i sistemi d'arma più recenti e davvero ineguagliabili e garantirà sicuramente la capacità di difesa del nostro paese a lungo termine", ha dichiarato il presidente russo durante il suo intervento. Da questo fronte, anche gli Stati Uniti non si faranno trovare impreparati, poiché stanno sviluppando potentissimi cannoni laser.