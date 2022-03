Russia Today e Sputnik rimosse da App Store di iOS, Apple blocca le esportazioni in Russia

A poche ore dallo stop alla vendita dei prodotti Apple in Russia, l’amministratore delegato Tim Cook ha inviato una mail ai dipendenti per parlare dell’invasione russa dell’Ucraina, in cui ha anche spiegato le misure che ha messo in campo la sua società per fare fronte agli eventi delle ultime settimane.

Tim Cook spiega che Apple farà delle donazioni a determinati fondi di soccorso umanitario, per aiutare le popolazioni colpite dai bombardamenti.

“So di parlare a nome di tutti in Apple nell’esprimere la nostra preoccupazione per tutti coloro che sono stati colpiti dalla guerra. Con ogni nuova immagine di famiglie che fuggono dalle loro case e cittadini coraggiosi che combattono per la propria vita, vediamo quanto sia importante per le persone in tutto il mondo unirsi per portare avanti la causa della pace” esordisce il CEO di Apple nella lettera in cui fa il punto su ciò che sta facendo la sua società. La Mela rimanda al portale dedicato alle donazioni dei dipendenti per permettere agli utenti di ottenere più informazioni su ciò che sta facendo.

Il pensiero va ovviamente anche ai dipendenti che lavorano in Ucraina: “in Ucraina, siamo stati in contatto con tutti i dipendenti, assistendoli e le loro famiglie in ogni modo possibile” afferma Cook, che abbina una mail a cui si possono rivolgere coloro che hanno bisogno di aiuto.

Ovviamente, non poteva mancare un riferimento alla sospensione dei prodotti in Russia, sulla scia della richiesta inviata dal vice ministro dell’Ucraina ad Apple. A riguardo, l’amministratore delegato spiega che Apple ha interrotto tutte le esportazioni al canale di vendita in Russia la scorsa settimana, ed ha limitato anche Apple Pay ed altri servizi. Da App Store sono state rimosse le applicazioni di Russia Today e Sputnik News, mentre su Apple Maps è stato disabilitata la funzione del traffico in tempo reale in Ucraina per proteggere i cittadini. Qualche giorno fa anche Google aveva disabilitato il traffico live su Maps in Ucraina.