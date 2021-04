La Russia tornerà sulla Luna nel 2021: ecco i dettagli del prossimo lancio

Mentre il mondo occidentale guarda con interesse ai progressi dell'agenzia spaziale statunitense NASA e a quelli degli enti privati come SpaceX e Blue Origin, la Russia non sta certo con le mani in mano, e ha già pronto tutto l'occorrente per riconquistare la Luna entro la fine del 2021.

Il programma spaziale russo torna di nuovo a far parlare di sé, e questa volta lo fa in grande stile: si torna sulla Luna, con una lunga serie di missioni robotiche.

La prima di queste missioni è stata chiamata "Luna 25" (in onore dell'ultima missione lunare russa del 1976, "Luna 24"), ed è prevista per il 21 ottobre 2021, ponendo fine a ben 45 anni di assenza di sbarchi russi sul nostro satellite. L'obiettivo principale sarà quello di creare e inviare sonde di nuova generazione in grado di raccogliere campioni della regolite lunare e riportarli sulla Terra, per poterli studiare nei nostri laboratori più avanzati. Una cosa simile l'abbiamo vista di recente, con il programma cinese Chang'e.

Il sito di atterraggio delle nuove missioni "Luna" sarà - come abbiamo visto anche nel Programma Artemis statunitense - il polo sud lunare, dove ormai tutte le potenze aerospaziali tentano di arrivare il prima possibile, grazie alla sua presenza di acqua ghiacciata nei crateri perennemente in ombra e nel suolo.

Il consulente scientifico del Russian Space Research Institute Lev Zelenyi ha detto, durante una conferenza tenutasi il 23 marzo, che "la Luna è il centro del nostro programma scientifico almeno per il prossimo decennio. Luna 25 è solo l'inizio, e altre cinque missioni sono già in fase di ultimazione".

Al contrario di quanto la NASA intende fare con il programma Artemis, con questo programma la Russia non ha intenzione di riportare cosmonauti sul nostro satellite, ma si affiderà alla tecnologia moderna per sviluppare missione robotiche ad alta efficienza. Anche per questo motivo la ROSCOMOS ha potuto evitare grossi rinvii e perdite di tempo, e Luna 25 è già quasi ultimata.

Grazie alla collaborazione con l'ESA i lander e i possibili rover del nuovo programma russo, saranno dotati di telecamere ad alta risoluzione e di strumenti scientifici all'avanguardia, nella speranza di scoprire di più sugli ancora molti segreti che cela la nostra Luna.