La Russia sta utilizzando 'carri armati fittizi' gonfiabili per distrarre le forze ucraine

Le forze ucraine affermano che la Russia sta impiegando dei veri e propri “carri armati fittizi” in prossimità della regione di Zaporizhzhia, nell’est dell’Ucraina. Secondo Insider ora giacciono, letteralmente, sgonfiati al suolo.

Attualmente, l’Ucraina deve fare affidamento sui carri armati sovietici per mantenere la linea, in attesa che gli stati alleati (Germania, Stati Uniti e Regno Unito) mandino veicoli da battaglia “più efficaci”. Tuttavia, pare che la ferraglia del XX secolo non sia davvero in pericolo: la Russia, infatti, starebbe presiedendo il fronte orientale ucraino con dei carrarmati di gomma. Questa è una tecnica largamente utilizzata durante i due conflitti mondiali, sia dagli Stati Uniti che dall’Unione Sovietica.

“Nel momento in cui i nostri partner stanno coordinando la fornitura di carri armati all'Ucraina, l'esercito invasore sta anche aumentando la presenza di 'unità di carri armati' nell'area di Zaporizhzhia”, segnala lo stato maggiore delle forze armate ucraine in un post su Facebook, prima di accorgersi, grazie alle immagini satellitari diffuse nei commenti, che i veicoli segnalati giacevano sgonfi a terra.

“Apparentemente, l'aria libera della regione cosacca non è adatta ai prodotti di 'gomma' degli occupanti; quindi, si sgonfiano senza adempiere alla loro missione principale. Proprio come la spavalderia gonfiata dell'esercito russo” si legge in un aggiornamento social dal fronte.

Tuttavia, non è solo l’esercito russo a fare uso di questi escamotage: l’Ucraina, durante l’attuale conflitto, ha utilizzato dei finti lanciarazzi di legno. Secondo The Guardian, questa azione aveva lo scopo di istigare la Russia ad utilizzare veri missili.

[anmbph/shutterstock.com]