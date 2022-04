La Russia sta utilizzando in Ucraina dei soldati inaspettati: delfini militari

Qualche tempo fa vi avevamo raccontato che la Russia stava addestrando dei cetacei per far condurre loro delle operazioni militari. Adesso, secondo quanto riferito, la Marina russa a febbraio ha schierato diversi delfini addestrati per difendere una base navale nel porto di Sebastopoli.

L'informazione è stata rilasciata dalla rivista dell'United States Naval Institute (USNI). I tursiopi, così come riportato, sono stati rilasciati nel Mar Nero all'interno di due recinti separati all'interno della diga del porto. Gli animali hanno presumibilmente il compito di prestare attenzione ai subacquei nemici (un compito per cui vengono addestrati sia dalla Russia che dagli USA).

L'USNI afferma anche la Marina russa utilizza anche balene beluga e foche addestrate in una diversa unità che opera nell'Artico. Le "truppe di delfini" vengono ammaestrate a Sebastopoli dai tempi dell'Unione Sovietica. Tuttavia, dopo il crollo, la zona è stata controllata dall'esercito ucraino e successivamente, dopo l'annessione della Crimea nel 2014, è tornata in mano alla Russia.

Non è ancora chiaro cosa stiano effettivamente facendo i delfini all'interno del porto di Sebastopoli, ma probabilmente vengono utilizzati come strumento di rilevazione dei nemici. Ciò potrebbe impedire alle forze delle operazioni speciali ucraine di infiltrarsi nel porto per sabotare le navi da guerra della Russia che, nonostante siano al di fuori dalla portata dei missili, sono vulnerabili a sabotaggi manuali.