La Russia vuole i dati, le conversazioni e foto degli utenti Tinder

Il governo russo ha richiesto l'accesso a tutti i dati utente di Tinder dei propri concittadini, che chiaramente potrebbero consentire ai servizi di sicurezza del paese di visualizzare i messaggi e foto private inviate dagli utenti. L'annuncio è stato dato lo scorso 31 Maggio.

Il watchdog russo per i diritti di internet, la Roskomsvoboda, ha annunciato che Tinder è stato aggiunto alla lista delle "organizers of information dissemination (ORI)". L'elenco, che è stato "inaugurato" nel 2014, include 175 società obbligate a presentare i dati al governo ed è controllato dall'ufficio di censura statale della Russia.

Secondo BBC Russia, i siti web della lista devono fornire accesso a "corrispondenza, audio, video ed altri materiali degli utenti". Tali dati sono spesso utilizzati da organismi tra cui l'agenzia di sicurezza interna FSB, in base a quanto previsto dalla legge federale 149-03 che si concentra principalmente sull'eliminazione di materiale online estremista.

Tinder, interpellato dal Business Insider, ancora non ha diffuso alcun tipo di comunicazione a riguardo, ma bisognerà vedere se accetterà la legge o meno. In passato varie società e piattaforme di comunicazione si sono rifiutate di fornire alla Russia i dati di crittografia per accedere alle conversazioni degli utenti.

Il caso più eclatante è quello di Telegram, che circa un anno fa è stato bloccato dalla Russia.