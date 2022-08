Russia, Xiaomi e Realme all'assalto del mercato smartphone: crollano le vendite di Apple

Un paio di giorni fa, vi abbiamo spiegato che in Russia gli smartphone scarseggiano, soprattutto se parliamo di device di marchi come Apple e Samsung. Tuttavia, pare anche che, a causa delle sanzioni internazionali, il mercato smartphone russo si sia capovolto, sostituendo i prodotti americani e coreani con quelli cinesi.

Si tratta di un'evoluzione prevedibile, soprattutto dopo l'abbandono da parte di Apple e Samsung di tutte le operazioni in Russia. Tale decisione, dovuta alle pressioni dell'opinione pubblica internazionale, sembra aver lasciato il mercato libero dalla concorrenza per gli OEM cinesi, Xiaomi in primis, che si sono sostituiti alle tecnologie dei Paesi occidentali e filo-americani.

Intanto, la Russia sta sviluppando degli smartphone prodotti internamente, ma pare che le tecnologie di Mosca siano troppo arretrate perché i suoi dispositivi risultino competitivi sul mercato, lasciando così ulteriore spazio ai produttori cinesi. In effetti, stando ai dati del portale Kommersant, pare che alla caduta dei colossi occidentali sia corrisposto un decollo in termini di popolarità di quelli di Pechino.

Come potete vedere dal grafico in calce, Xiaomi è il primo produttore per numero di vendite in Russia ormai da diversi mesi, con una percentuale che non fa altro che aumentare: nel mese di luglio, l'azienda ha detenuto circa il 42% delle vendite totali di smartphone nel Paese, contro il 35% dello scorso mese. Realme, invece, è salita dal 12,5% al 17%.

Crollano invece Samsung ed Apple, con un numero di vendite rispettivamente pari all'8,5% ed al 7% dell'intero mercato. Se nel caso del colosso coreano la contrazione del mercato sembra mantenersi tutto sommato limitata, con un calo di soli 2,5 punti percentuali nell'ultimo mese, Apple è invece crollata dal 25% del mercato al 7% circa in soli trenta giorni.

Diversi sono i fattori che sembrano aver portato al tracollo della casa di Cupertino. Il primo è, ovviamente, la riduzione delle scorte di device dell'80-90% nell'ultimo mese, sempre riportata da Kommersant. Dall'altra parte, però, abbiamo anche il fatto che Apple è specializzata in smartphone ad alto costo, poco adatti ad un mercato come quello russo, affaticato dal conflitto in Ucraina e dalle sanzioni internazionali. Infine, dietro la predilezione per i brand cinesi potrebbero esserci anche motivazioni ideologiche, che spingerebbero la popolazione russa a non comprare prodotti americani percependo gli Stati Uniti e la NATO come dei nemici.