La RX 7800 XT va a ruba: NVIDIA pronta a produrre tantissime RTX 4070 Super

Un nuovo video pubblicato da Moore’s Law is Dead si sofferma sulla gamma RTX 40 Super dopo le date di lancio trapelate negli scorsi giorni e riprese anche da Videocardz. Il leaker però delinea anche la strategia commerciale che avrebbe intenzione di mettere in campo NVIDIA per contrastare le RX 700 XT di AMD che starebbero andando a ruba.

Ma andiamo per ordine. MLID spiega che le date di lancio delle RTX 40 SUPER trapelate sono corrette: NVIDIA lancerà prima la RTX 4070 Super il 17 Gennaio, poi la 4070 TI Super il 24 Gennaio e quindi la RTX 4080 Super il 31 Gennaio. La presentazione dovrebbe avvenire al CES 2024 del prossimo 8 Gennaio.

L’aspetto più interessante è dato dal fatto che NVIDIA, proprio per sferrare l’attacco ad AMD, avrebbe intenzione di produrre tante unità della 4070 Super, che avrà l’obiettivo di costituire la fetta maggiore delle GPU vendute nella prima parte del 2024. Il motivo per cui NVIDIA avrebbe deciso di dare priorità all’RTX 4070 Super rispetto alle altre versioni è legato anche alla facilità di produzione. NVIDIA potrebbe realizzarla utilizzando la stessa scheda dell’attuale RTX 4070 Ti, senza dover apportare molte modifiche. Un altro motivo è legato al timing del lancio: la 4070 Super dovrebbe essere la prima a raggiungere i negozi, e per ovvie ragioni avrà la priorità.

Secondo le indiscrezioni, la RTX 4070 Super potrebbe arrivare nei negozi a partire da 599 Dollari, ma chiaramente vi invitiamo a prendere con le pinze tali rumor.

Alcuni rumor emersi nelle scorse settimane riferiscono che NVIDIA avrebbe stoppato la produzione della RTX 4080 e 4080 Ti.