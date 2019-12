Ryan Kaji è lo YouTuber più pagato al mondo: nel 2019 guadagnati 26 milioni di Dollari

Per il secondo anno consecutivo, Ryan di Ryan's World si conferma lo YouTuber più pagato al mondo. Nell'anno che si sta per concludere, il giovane ragazzo di otto anni ha guadagnato la bellezza di 26 milioni di Dollari, un dato che lo mette davanti anche a Dude Perfect, secondo a 20 milioni di Euro.

Numeri da capogiro, se si conta che Ryan ha guadagnato il doppio rispetto a PewDiePie, il re degli YouTuber in termini di iscritti, che è solo settimo con "soli" 13 milioni di Dollari, la stessa cifra di Markiplier.

Debutta in terz aposizione Nastya, con guadagni per 18 milioni di Dollari, mentre Jeffree Star resta al quinto posto con 17 milioni di Dollari di guadagni.

Complessivamente, i dieci YouTuber più pagati del 2019 hanno riportato introiti complessivi per 162 milioni di Dollari.

Chris Stokel-Walker, uno scritto ed analista popolare per il suo libero YouTubers, ha osservato che "il 96,5% degli YouTuber non guadagna abbastanza dalle sole entrate pubblicitarie per superare la soglia di povertà degli Stati Uniti, soprattuto se si conta l'aumento di creatori sulla piattaforma che ha provocato ad una crescita della concorrenza".

Il fenomeno Ryan però è quanto meno singolare: il giovane ha riportato un raddoppio dei guadagni dal 2017 al 2018, ed ha rinominato il suo account da Ryan ToysRewview a Ryan's World.