Ryzen 3000 per desktop: AMD mostra un'anteprima al CES 2019

Dopo aver annunciato i processori Ryzen 3000 per portatili con GPU Vega integrata, AMD ha mostrato un'anteprima delle nuove CPU per desktop sul palco della sua conferenza tenutasi nel contesto dell'edizione 2019 del CES di Las Vegas.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Guru3D, i processori della terza generazione di Ryzen, basata su processo produttivo a 7nm, sono stati mostrati in azione insieme alla nuova GPU AMD Radeon VII, anch'essa annunciata durante la conferenza. Sul palco, la società californiana ha confrontato il processore top di gamma della rivale Intel, i9 9900K, con le sue nuove CPU Ryzen 3000 con 8 core e 16 thread. A quanto pare il chip IO è più grande e, stando a diverse fonti, sarebbe fabbricato con un processo produttivo a 12 o 14 nm.

La demo CineBench CB15 usata per i test ha dimostrato che il nuovo processore a 8 core e 16 thread è leggermente più veloce rispetto alla controparte Intel, perlomeno stando a quanto mostrato sul palco. Infatti, entrambe le configurazioni hanno ottenuto un punteggio di poco superiore ai 2000 punti. Insomma, non ci resta che attendere probabilmente qualche mese per saperne di più. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo sicuramente di tenervi informati.