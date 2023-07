Ryzen 5 7500F, ecco i benchmark del primo Ryzen 7000 senza grafica integrata

Il primo Ryzen 7000 senza iGPU sta arrivando: difficile prevedere quale sarà il suo impatto sul mercato, ma è certo che questa sarà una delle generazioni più eterogenee di AMD, tra CPU con e senza grafica integrata e processori con tecnologia 3D V-Cache: ma come se la cava questo Ryzen 5 7500F?

I primi benchmark mettono in chiaro il suo posizionamento, concedendoci anche qualche riflessione. Tanto per cominciare, gli screenshot consentono di dare un'occhiata alla configurazione, composta da 6 Core e 12 Thread, per un processore che mostra un clock di base di 3.70 GHz e un massimo in boost di 4.85 GHz, molto simile al 7600 già sul mercato.

La macchina di prova poggia su piattaforma AMD A620M, quindi una scheda entry level, per l'esattezza il modello Asus TUF Gaming Plus WiFi. La RAM installata, invece, è da 32 GB di tipo DDR5-6000.

Su Geekbench, il 7500F raggiunge 2.782 e 13.323 punti, rispettivamente in Single Core e Multi Core. Purtroppo i risultati non sono direttamente paragonabili per via dell'utilizzo del tool in versione aggiornata 6.1, ma volendo fare ugualmente un confronto con i risultati del resto della famiglia sulla 6.0, il 7500F (2782) come da previsioni mostra un leggero spunto sul 7800X3D (2666) in Single Core, cedendo il passo al7600X (2884), al 7700 (2482) e al 7700X (2938), seppur di molto poco.

Diverso il discorso in Multi Core, dove il 7500F (13323) risulta molto più vicino al 7600X (13059) rispetto al 7700 (14917), al 7700X (14794) e al 7800X3D (14854).

Si tratta, dunque, di un discreto processore che al prezzo giusto potrebbe fare la differenza. Tuttavia, con i prezzi in continua rimodulazione verso il basso il 7600X e il 7700X diventano ogni giorno più appetibili e probabilmente non sarà neanche questa la sua strategia di vendita. Più probabile, in questo periodo, che tale CPU venga prodotta per gli OEM e quindi per il mercato dei preassemblati.

In attesa di scoprire quale sarà il suo destino, lo sapevate che AMD ha provato a integrare una Vapor Chamber nei Ryzen 7000?