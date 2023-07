Ryzen 5 7500F: la CPU economica di AMD arriverà in Europa, ma...

L'arrivo del Ryzen 5 7500F non era scontato. All'alba del lancio della nuova CPU, prima della Serie 7000 senza grafica integrata, però, AMD ha messo nero su bianco che la sua distribuzione sarebbe stata di tipo "Global" e non limitata al mercato cinese.

A distanza di qualche giorno e, soprattutto, dopo che la notizia ha fatto il giro del mondo, il team rosso è dovuto intervenire per raddrizzare il colpo in una maniera che, in fondo, ci si poteva anche aspettare.

In particolare, AMD ha chiarito che al di fuori dei confini cinesi il Ryzen 5 7500F verrà venduto esclusivamente sotto forma di sistemi integrati: questo vuol dire che per il mercato global, la distribuzione di questa CPU avverrà solo mediante OEM.

Ad affermarlo è stato Markus Lindner, portavoce di AMD per la Germania, secondo cui "questo processore sarà disponibile a partire dal 23 luglio 2023 alle ore 21 (ET). Sarà disponibile nella Cina continentale come processore retail e nel resto del mondo come opzione per alcuni configuratori selezionati".

Il piccolo midrange, che nei primi benchmark del Ryzen 5 7500F ha mostrato performance molto vicine al Ryzen 5 7600, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per chi punta squisitamente al gaming su una configurazione budget, perciò nel mercato asiatico è plausibile che avrà una discreta appetibilità.