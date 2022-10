I Ryzen 5 7600X sono dei Ryzen 9 'difettosi'? La strana teoria

Mentre in rete si affacciano nuove teorie sulla possibile data di lancio dei Ryzen 7000 con Cache 3D, l'indomito der8auer continua a fare esperimenti con la lineup iniziale delle CPU Ryzen con architettura Zen4.

Questa volta, a finire sotto la lente d'ingrandimento è il Ryzen 5 7600X, processore dotato di 6 Core e 12 Thread e che, in linea teorica, dovrebbe per questo avere un singolo die CCD.

Sappiamo già che nella lineup esistono modelli a singolo e doppio CCD, con i Ryzen 9 che ne dovrebbero sfoggiare due per arrivare al core count definitivo.

Nella nostra recensione dei Ryzen 7950X e 7700X abbiamo messo le mani sul migliore di questi; tuttavia, la necessità del doppio CCD non sussisterebbe per i modelli come, appunto, i Ryzen 7 e Ryzen 5.

Nel corso del suo ultimo delid, lo youtuber ha scoperto, però, che anche il suo 7600X era dotato di due cluster CCD, una sorpresa piuttosto inattesa per i motivi appena spiegati.

Nel corso dei suoi test, der8auer ha verificato che il secondo CCD era completamente inattivo, portandolo a formulare due teorie. La prima, più ottimistica, prevede la possibilità che questi core siano artificialmente bloccati e magari sbloccabili in qualche modo.

La seconda teoria, più realistica ma altrettanto da verificare, vedrebbe i Ryzen 5 come dei Ryzen 9 difettosi, quindi con un CCD completamente inattivo per ragioni puramente funzionali.

Per l'utente finale, qualunque fosse lo scenario, non cambierebbe assolutamente nulla, ma sicuramente sarà un interessante motivo di dibattito nei giorni futuri.