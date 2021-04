Ryzen 7 5700G, ecco le prime foto e i nuovi benchmark della prossima APU di AMD

AMD ha intenzione di fare sul serio con la sua prossima generazione di APU, ovvero i processori Ryzen con grafica integrata. Come abbiamo già avuto modo di leggere negli ultimi benchmark, il 5700G sancirà un notevole salto generazionale, grazie anche ma non solo all'architettura Zen3.

La notizia di oggi però si discosta dalle precedenti indiscrezioni per via di un particolare. Il modello apparso in rete non è un engineering sample ma si tratterebbe della versione definitiva dell'AMD Ryzen 7 5700G.

Come riporta la fonte, purtroppo non esistono ancora driver che supportino la grafica integrata, perciò le performance sotto questo punto di vista non sono calcolabili. Quanto alle specifiche invece, GPU-Z ha confermato una GPU Vega 8 con 512 Streaming Multiprocessor e clock a 2.0GHz.

Su CPU-Z invece i punteggi parlano di un incremento prestazionale rispetto agli esemplari non destinati alla vendita. Si passa dunque da una media di 613 punti a un picco di 631 punti per la versione retail.

AMD al momento non ha pianificato alcun evento di presentazione, quindi è possibile che ci sia ancora qualche dettaglio da limare sulla lineup di APU Cezanne prima della commercializzazione.

Un'altra incognita riguarda invece la vendita al dettaglio. Ricordiamo infatti che le APU Renoir, ovvero i Ryzen 4000G, furono immessi sul mercato solo attraverso sistemi preassemblati dagli OEM.