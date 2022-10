Ryzen 7 7700, sono queste le specifiche della CPU 'gentile' sulla bolletta?

Mentre in rete già si vocifera della possibile presenza dei Ryzen 7000 con 3D V-Cache al CES 2023, alcuni membri illustri della lineup tradizionale mancano ancora all'appello. Parliamo, per esempio, del Ryzen 7700 "senza X", oggetto di alcuni freschissimi rumor.

A porre l'accento su questo processore è stato il solito momomo_us, noto tipster dalla discreta affidabilità, il quale ha twittato un poco fraintendibile "7700 8 65", che si tradurrebbe nelle specifiche de Ryzen 7 7700, con 8 Core (e quindi 16 Thread) e 65W di TDP.

Non avendo a disposizione altro materiale su cui intavolare eventuali speculazioni, possiamo solo immaginare che una CPU simile potrebbe avere prestazioni non troppo distanti da quelle del 7700X con profilo EcoMode attivo.

Di questa modalità d'utilizzo e di tantissimo altro vi abbiamo parlato nella nostra recensione dei Ryzen 7950X e 7700X, mentre per saperne di più su questa nuova incognita ci sarà sicuramente da attendere.

Purtroppo non sono presenti dati ulteriori come le frequenze operative, che aiuterebbero a far luce in maniera orientativa sulle prestazioni della CPU. Per il resto, invece, non trattandosi di un modello con stacking della cache, non si dovrebbero osservare grosse differenze lato gaming, mentre al giusto prezzo potrebbe rappresentare un'opzione molto interessante per chi cerca una soluzione efficiente lato produttività e consumi.