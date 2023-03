Ryzen 7 7800X3D appare in Europa, il prezzo è distante dal MSRP

Gli ultimi benchmark del Ryzen 7 7800X3D dipingono il quadro di quello che potrebbe diventare sin dal lancio il miglior processore da gaming sulla piazza, in termini di rapporto qualità prezzo, della nuova generazione.

Con un preannunciato vantaggio del 20% sul miglior processore Intel Raptor Lake, in effetti, questa CPU con tecnologia 3D V-Cache potrebbe rappresentare un grande acquisto per chi intende configurare una macchina da zero. Tuttavia, il fattore prezzo sarà determinante per la riuscita del suo lancio.

I suoi fratelli maggiori sono sul mercato già da qualche giorno, con prezzi di listino decisamente superiori a quanto previsto per il piccolo Ryzen 7. L'MSRP per il mercato USA è di 449 dollari, mentre per l'Europa le previsioni parlano di 509 euro. Nel frattempo, i primi store online del Vecchio Continente hanno già iniziato il listing della CPU anzitempo, con prezzi che variano in una forbice tra i 530 e i 607 euro. Chiaramente, si rivelerà cruciale da disponibilità sullo shop ufficiale per livellare i prezzi del resto del mercato, ma è ragionevole pensare che questa "anteprima" rappresenti più un segnaposto che un prezzo definitivo.

La data di lancio del Ryzen 7 7800X3D, invece, è stata già anticipata da tempo dallo stesso produttore, ma ribadita anche dagli screenshot che trovate in calce: 6 aprile 2023.