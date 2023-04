Ryzen 7 7800X3D, il nuovo best buy del gaming è arrivato!

Finalmente la lineup 7000X3D è completata: dopo una breve attesa, AMD ha annunciato la prima disponibilità sul mercato del Ryzen 7 7800X3D, probabilmente il processore da gaming più atteso dell'anno, soprattutto in virtù dell'ottima prova del suo predecessore.

Molti di voi ricorderanno, infatti, le ottime performance emerse in sede di recensione del Ryzen 7 5800X3D. Dopo l'arrivo sulla piazza delle CPU top di gamma della serie X3D, tuttavia, in molti avevano storto il naso non vedendo arrivare anche la soluzione più accessibile del lotto.

L'attesa termina qui e il Ryzen 7 7800X3D è pronto all'acquisto sul sito ufficiale di AMD e negli store dei principali partner. Per l'Italia, il prezzo indicato è di 514,99 euro, in attesa di provarlo sul campo e saggiarne le performance reali (nel corso dell'annuncio dei prezzi dei Ryzen 7000X3D, il MSRP equivalente era di 449 dollari).

Ricordiamo che si tratta di una CPU da 8 Core e 16 Thread con architettura Zen4, dotato però, rispetto alle varianti non-X3D, della tecnologia 3D V-Cache, che aggiunge ulteriore memoria L3 tramite stacking 3D, per un totale di 104 MB (96MB L3).

Esattamente come per le varianti senza Cache 3D, anche in questo caso sarà presente anche una iGPU per utilizzarlo anche in assenza di scheda video dedicata, anche se le performance non dovrebbero garantire molto più di un normale utilizzo ufficio/browsing.