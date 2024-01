Ryzen 7 8700G, l'APU top di gamma di AMD delude? Spuntano specifiche e benchmark

Le prime indiscrezioni sulle APU Ryzen 8000 sono trapelate a inizio novembre, rivelando che i prossimi chip del Team Rosso riutilizzeranno l'architettura Zen4 per le CPU. Oggi, finalmente, una delle quattro APU leakate mesi fa si svela in ogni sua caratteristica tecnica: ecco le specifiche dell'AMD Ryzen 7 8700G!

Insieme ai Ryzen 8600G, 8500G e 8300G, l'APU Ryzen 7 8700G era stata svelata già diversi mesi fa, mentre alcune specifiche delle nuove APU Ryzen 8000 (insieme al loro prezzo) sono comparse in rete dopo Natale. Oggi, invece, sono i colleghi di WCCFTech a riportare una scheda tecnica più completa per il SoC e, insieme, un benchmark preliminare.

La notizia è particolarmente importante perché il Ryzen 7 8700G è l'APU top di gamma di AMD per la linea Hawk Point, perciò dovrebbe essere implementata sotto la scocca di diversi laptop in arrivo nei prossimi mesi o, forse, di qualche PC handheld di nuova generazione. Come già riportato in precedenza, l'architettura di base della CPU sarà quella Zen4, la medesima delle CPU AMD Ryzen 7000, mentre l'architettura della GPU integrata sarà quella RDNA 3, già utilizzata per le schede video AMD Radeon RX 7000 degli ultimi mesi.

Scendendo più nello specifico, l'APU Ryzen 7 8700G dovrebbe avere 8 Core, 16 Thread e 24 MB di Cache, di cui 16 MB di memoria L3 e 8 MB di memoria L2. In termini di velocità di clock, invece, la frequenza di base dovrebbe essere pari a 4,20 GHz, ma dovrebbe raggiungere i 5,10 GHz in boost. Infine, la grafica integrata sarà una Radeon 780M, con 12 CU e una frequenza di clock pari a 2,90 GHz.

In termini di performance, un benchmark della APU eseguito su una scheda madre ASUS TUF Gming X670E-PLUS Wi-Fi con 32 GB di RAM DDR5-4800 arriva ad un punteggio di 29.244 Punti in OpenCL e 35.427 Punti in Vulkan per la iGPU Radeon 780M. Sfortunatamente, non si tratta di un risultato dei migliori: il passaggio dalle 8 CU della Radeon 760M alle 12 CU della Radeon 780M, in particolare, non sembra aver portato con sé l'incremento prestazionale atteso dall'utenza. In ogni caso, AMD ha ancora tempo per migliorare le performance della sua APU, che verrà lanciata solo alla fine di gennaio.