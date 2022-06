Ryzen 7000, AMD promette faville: 'miglioramento del 35% rispetto alle CPU Zen3'

Ad un paio di settimane dal reveal delle CPU AMD Ryzen 7000 con un'impressionante demo tecnica al Computex, arrivano oggi nuove notizie sui processori di nuova generazione di Sunnyvale. A condividerle, questa volta, è la stessa AMD, che ha spiegato ai suoi azionisti quali saranno i miglioramenti prestazionali rispetto alle CPU Ryzen 6000.

Nello specifico, pare che il miglioramento tra le CPU di nuova generazione e quelle current-gen sarà pari al 15% in Single-Thread, meno di quanto sperato dai fan dopo aver visto la demo dei processori Ryzen 7000 al Computex di Taiwan. Nel corso del Financial Analyst Day 2022, l'azienda ha però rassicurato i fan, spiegando che l'architettura Zen 4 punta ad un miglioramento dell'8-10% del valore di IPC, o Instructions per clock su ogni singolo Thread.

Inoltre, pare che la compagnia stia lavorando per migliorare ulteriormente le performance delle CPU in alcuni campi specifici, anche se non è chiaro se tra questi ultimi ci saranno il gaming o l'editing video. Ad ogni modo, AMD ha anche chiarito che gli utenti possono aspettarsi un miglioramento del 25% in termini di performance per watt e del 35% in termini di prestazioni complessive. Dunque, quello promesso da AMD è un salto qualitativo significativo tra l'architettura Zen 3 e l'architettura Zen 4.

Il colosso di Sunnyvale ha poi spiegato che le CPU Ryzen 7000 vanteranno un aumento della frequenza di clock, già reso evidente dalla demo taiwanese delle CPU, in cui la top di gamma arrivava da un clock di 5,5 GHz per Core. Anche il bandwidth della memoria per Core dovrebbe subire un ingente aumento, pari al 25% in più delle CPU Zen 3.

Sfortunatamente, tuttavia, AMD non ha condiviso alcuna informazione sull'architettura Zen 4 delle CPU Ryzen 7000, che resta ancora avvolta nel mistero: solo il primo delid di una CPU Ryzen 7000, comparso in rete pochi giorni fa, ci ha dato delle informazioni in merito.