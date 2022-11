Ryzen 7000, AMD raddoppia le CPU con V-Cache 3D: presenterà due modelli al CES

Le CPU AMD Ryzen 7000 sono disponibili in Italia ormai da quasi due mesi, ma la lineup di processori di nuova generazione del produttore di Sunnyvale non sembra ancora essere completa. Nello specifico, ormai gli occhi dei fan sono tutti puntati sulle CPU Ryzen 7000 con V-Cache 3D, che potrebbero arrivare nel corso del 2023.

In effetti, secondo alcuni leak delle scorse settimane, i processori Ryzen 7000X3D usciranno a gennaio 2023, dal momento che dovrebbero essere presentati da AMD nel corso del CES di inizio anno. Stando al noto leaker Enthusiast Citizen, il Team Rosso avrebbe ben due CPU con V-Cache 3D in programma per il prossimo anno, raddoppiando le uscite rispetto al 2022 (quando invece la compagnia aveva presentato solo il Ryzen 7 5800X3D).

Enthusiast Citizen ha confermato il reveal al CES 2023, dunque a inizio gennaio, per entrambi i processori, che dovrebbero avere rispettivamente 8 Core e 6 Core. Con ogni probabilità, ammesso che i sistemi di naming di AMD non cambino nei prossimi mesi, le due CPU dovrebbero chiamarsi rispettivamente Ryzen 7 7800X3D e Ryzen 5 7600X3D.

Per il leaker cinese, le due CPU avranno un design del chiplet con una cache "impilata" in verticale (da cui il nome 3D V-Cache). Ciò permette l'utilizzo di una memoria cache più grande di quella presente sulle altre CPU AMD, che a sua volta dovrebbe garantire delle performance migliori nel gaming, specie su quei titoli che pesano più sulla CPU del PC.

Accanto alle due CPU con 3D V-Cache, AMD dovrebbe poi annunciare una APU per desktop con socket AM5, la cui uscita sul mercato dovrebbe però essere prevista per la seconda metà del 2023. Al momento, sfortunatamente, non abbiamo informazioni sulla APU, anche se è possibile che quest'ultima sia una variante delle APU AMD Phoenix Point per laptop, in arrivo a fine 2022 con CPU Zen4 e GPU RDNA3.