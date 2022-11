Ryzen 7000: le CPU faticano su alcuni giochi, ma per AMD non sembra essere un problema

AMD ha lanciato le CPU Ryzen 7000 già a fine settembre in tutto il mondo, Italia compresa. Nelle ultime settimane, però, attorno ai nuovi processori del Team Rosso si sono addensate le critiche di molti utenti, che hanno accusato le CPU di AMD di essere meno performanti del previsto. Oggi, finalmente, la stessa AMD ha risposto alle lamentele.

Con un comunicato riportato dai colleghi di Tom's Hardware, la compagnia ha spiegato di essere al corrente delle performance non particolarmente stellari delle sue CPU di nuova generazione su alcuni videogiochi molto amati, tra cui Doom Eternal, Metro Exodus e, soprattutto, GTA V. Tuttavia, la risposta di AMD al problema è stata decisamente particolare.

Nel comunicato, infatti, leggiamo che "sulla base dei nostri dati, non vi sono differenze apprezzabili di prestazioni tra diverse versioni del sistema operativo [Windows 10 o Windows 11, ndr] o cambiando lo scenario operativo o i giochi testati". Insomma, pur ammettendo che il problema, in qualche caso, esisterebbe, AMD riporta di non averlo mai incontrato nei suoi test, spiegando dunque che si tratterebbe di una falla limitata a pochissime CPU oppure di un problema erroneamente ricondotto dagli utenti ai propri nuovi processori.

Il testo continua spiegando che "molti fattori hanno un effetto sulle performance in-game, compresi l'engine di gioco, l'architettura della CPU e la scelta di memoria RAM e della scheda video. Man mano che nuove architetture entrano nel mercato, spesso osserviamo anomalie di performance che devono ricevere una soluzione dal venditore della componente o dall'editore del gioco. Non si tratta di un fenomeno nuovo, né di un evento inaspettato".

Infine, il comunicato riporta che "come abbiamo fatto fin dall'introduzione delle CPU Ryzen, quando tali anomalie di performance emergono da parte degli utenti, le usiamo per collaborare con i partner e gli sviluppatori di giochi e di ecosistemi hardware per implementare delle ottimizzazioni tali da eliminare i problemi". In altre parole, pare che le prestazioni delle CPU Ryzen su titoli come Doom Eternal e GTA V siano in linea con quanto AMD si aspettava e non miglioreranno tanto presto, a meno che i produttori dei videogiochi incompatibili con l'architettura dei processori Ryzen 7000 non decidano di ottimizzare il proprio software per il nuovo hardware.