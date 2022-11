Ryzen 7000, massiccio calo di prezzo in Europa, 7950X mai così 'economico'

Mentre in rete si inizia a parlare già di un possibile lancio dei processori Ryzen 7000 non-X, la proposta principale di AMD è ormai sul mercato già da tempo, raccogliendo feedback molto variegati da parte del pubblico.

All'hype generato da questo sostanziale cambio di piattaforma, infatti, non è corrisposto altrettanto entusiasmo nella prova sul campo, portando, soprattutto in Europa, a una graduale e costante flessione nei prezzi.

Una gradualità che si è trasformata repentinamente in un vero e proprio crollo nel periodo precedente al Black Friday, con un prezzo per il top di gamma 7950X che è sceso di colpo di oltre 100 euro, dopo averne persi altrettanti nel corso delle settimane.

Attualmente lo street price di questa CPU è di circa 660 euro, con un minimo di 648 euro.

Stesso discorso per il resto della lineup, con il 7900X avvistato anche a 538 euro, il 7700X a 398 euro e il 7600X a 297 euro. Di fatto, proprio quest'ultimo potrebbe rappresentare il miglior motivo per passare alla nuova generazione, nonostante la concorrenza in casa abbia reso il 5800X3D assolutamente imbattibile, nonostante sia ancorato al socket AM4 e alle RAM DDR4.

A questo punto, l'appuntamento è per il 2023, dato che probabilmente al CES 2023 ci saranno i Ryzen 7000X3D.