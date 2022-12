Ryzen 7000 'non-X': ottimi prezzi, ma i più potenti sono già svalutati!

Secondo i più recenti rumor, i Ryzen 7000X3D arriveranno dopo i "non-X". Di conseguenza, negli ultimi giorni gran parte delle voci di corridoio si sta concentrando proprio su questi ultimi: oggi, in particolare, parleremo di prezzi.

Nelle ultime ore del 18 dicembre, infatti, in rete hanno iniziato a circolare i possibili MSRP dei modelli in dirittura d'arrivo, che saranno tre:

Ryzen 9 7900 - 429 dollari

- 429 dollari Ryzen 7 7700 - 329 dollari

Ryzen 5 7600 - 229 dollari

Si tratta di cifre sicuramente interessanti, che denotano un atteggiamento aggressivo da parte di AMD nella spinta di questi modelli, che rispetto ai corrispettivi "con la X" perdono in frequenze ma non in core count. Tutti e tre dovrebbero avere un TDP di 65W.

Il 7900, per esempio, dovrebbe offrire gli stessi 12 Core e 24 Thread del 7900X, con clock di base di 3.7 GHz anziché 4.7. Allo stesso modo, il 7700 dovrebbe andare sui 3.8 GHz invece di 4.5, per 8 Core e 16 Thread. Per il Ryzen 5 7600, infine, si parla di 6 Core e 12 Thread con frequenza di base di 3.8 GHz al posto dei 4.7 GHz del 7600X.

Ciliegina sulla torta, tutti e tre dovrebbero arrivare sul mercato come da tradizione con dissipatore stock incluso, che per il Ryzen 7 e per il Ryzen 9 dovrebbe essere l'apprezzato Wraith Prism e per il 7600 il piccolo Wraith Stealth.

I prezzi di questi prodotti, se confermati, sono sicuramente interessanti. Tuttavia, occorre tenere a mente che solo di recente AMD ha tagliato il prezzo dei Ryzen 7000X, rendendoli eccessivamente interessanti per il valore messo sul piatto. Al contempo, però, questi ultimi non hanno alcun dissipatore, seppur lasciando un maggior margine di manovra nell'esperienza d'uso grazie al TDP superiore e alla possibilità di andare in Economy Mode, di fatto pareggiando i 65W dei modelli in dirittura d'arrivo.