Ryzen 7000, nuove build più economiche con il nuovo chipset A620

Dopo il passo indietro di Gigabyte su nuovi Ryzen nel 2023, AMD continua a rimanere tra gli osservati speciali per una vera novità, l'arrivo sul mercato delle schede madri per Ryzen 7000 con chipset A620, proposta d'ingresso che offrirà una piattaforma più accessibile.

Si tratta, infatti, di un chipset entry level che arriverà sugli scaffali con prezzi a partire da 85 dollari dal 31 marzo 2023. AMD promette che anche in questo caso si potrà contare su una piattaforma affidabile e con un'adeguata serie di funzionalità di base.

Ci sarà spazio per le memorie DDR5, ma anche per la tecnologia EXPO per l'overclocking delle stesse. Inoltre, ci si potrà affidare allo standard PCIe Gen4 per memorie rapide e tempi di caricamento ridotti nel gaming.

Diversi brand hanno già lanciato le loro proposte commerciali, tra cui Asus con le sue TUF Gaming e Prime:

TUF GAMING A620M-PLUS WIFI 169 Euro

TUF GAMING A620M-PLUS 149 Euro

PRIME A620M-A-CSM 139 Euro

Come potete notare, si tratta di soluzioni MicroATX e il medesimo approccio è stato scelto da Gigabyte con le sue A620, offrendo però anche opzioni MiniITX per sistemi ancora più compatti e al contempo economici. Attualmente, soprattutto alla luce dei recenti tagli di prezzo ai Ryzen 7000 senza tecnologia di caching 3D, che li rende dei prodotti davvero interessanti sia per chi è alla ricerca di macchine da lavoro sfruttando la iGPU, sia degli ottimi punti di partenza per sistemi da gioco completi a basso costo.