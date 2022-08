Ryzen 7000, ormai ci siamo: ecco data di mercato e prezzi delle CPU Zen4

Nell'ultima giornata prima del lancio, abbiamo appreso la frequenza massima del Ryzen 9 7950X, processore flagship della prossima generazione AMD basata su architettura Zen4, in arrivo proprio nella notte del 29 agosto 2022.

A ormai una manciata di ore dall'evento, tuttavia, non proprio tutto ciò che c'era da sapere è emerso e molti dettagli saranno svelati, com'è giusto che sia, dalla D.ssa Lisa Su sul palco in diretta streaming.

Tra queste specifiche ci sono anche i prezzi, su cui sono emerse alcune indiscrezioni in questi minuti. In particolare, si parla del costo al lancio della lineup, insieme alla data della presunta disponibilità sul mercato, sia per le CPU che per le schede madri, le quali saranno necessarie per via del cambio socket.

A destare curiosità sarebbe proprio la data di arrivo sul mercato delle CPU, che ancora una volta appare confermata, vale a dire il 15 settembre 2022. Curiosamente, però, per le schede madri gli appuntamenti saranno dilazionati. Il primo, il 27 settembre, per l'acquisto delle X670 e il secondo, per le B650, previsto per il 10 ottobre.

Oltre a ciò, i nuovi rumor parlano di prezzi in larga parte sovrapponibili con la scorsa generazione 5000 con architettura Zen3. Il 7950X, per esempio, dovrebbe costare 799 dollari come il 5950X, mentre il 7900X dovrebbe puntare ai 549 dollari seguendo il suo predecessore.

Il 7700X, invece, ricalcherà il prezzo del 5800X a 449 dollari, sempre stando ai rumor. Chiude il Ryzen 5 7600X con i suoi 299 dollari, al pari del 5600X al day one.

Se volete dare un'occhiata ad alcuni scatti di quest'ultimo, ecco le foto del Ryzen 5 7600X, benché si tratti di un engineering sample.