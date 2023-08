Ryzen 7000, questi nuovi potenti processori saranno esclusiva Lenovo

A quanto pare il team rosso ci sta prendendo gusto: dopo aver presentato il Ryzen 9 7945HX3D che verrà distribuito in esclusiva con sistemi Asus ROG, altre due APU si preparano a sbarcare sul mercato con un singolo produttore partner.

Stavolta parliamo però dei nuovi Ryzen 7 7840S e Ryzen 5 7640S, che saranno interessati da un accordo di distribuzione in esclusiva all'interno di selezionati notebook e ultraportatili sviluppati e prodotti da Lenovo.

Le due APU sono state costruite specificatamente per venire incontro alle esigenze del produttore asiatico, che ha annunciato anche il portatile che andrà a ospitarli con configurazione a scelta dell'utente, ovvero il nuovo Lenovo Yoga Air 14S o, per alcuni mercati come il nostro, Lenovo Yoga Slim 7 Gen 8.

Si tratta di due nuovi innesti della famiglia Ryzen 7040S con IA al servizio di efficienza e prestazioni, ma il nuovo laptop di Lenovo potrà contare anche su altre armi, tra cui un brillante display OLED "3K" con risoluzione 1840p da 14,5 pollici, 90Hz e supporto HDR500. Pieno supporto anche a Dolby Atmos, mentre lato memorie ci saranno configurazioni da 16 o da 32 GB di tipo LPDDR5X-6400.

In Europa i prezzi dovrebbero oscillare tra i 1200 e i 1500 euro, a seconda del processore e dei tagli di memoria selezionati.