Ryzen 7000, primi problemi per AMD: temperature altissime, si arriva a 95°C

Dopo aver scoperto che la linea Ryzen 7000 di AMD si espanderà nel corso del 2022 e del 2023, arriva oggi un'altra notizia sui processori next-gen del produttore di Sunnyvale. Sfortunatamente, però, non si tratta di una novità delle migliori: a quanto pare, infatti, le nuove CPU AMD tenderebbero a surriscaldarsi fino a temperature molto elevate.

Il leaker Enthusiast Citizien, infatti, ha spiegato sul social network cinese Bilibili che le nuove CPU di AMD richiederanno dei sistemi di raffreddamento piuttosto avanzati per funzionare a dovere, specie qualora dovessero essere "spinte" al massimo delle performance. Non solo: pare che i Ryzen 7000 saranno i processori più "caldi" mai prodotti dal colosso di Sunnyvale.

Il leaker, in particolare, ha rivelato che le due CPU che più dovrebbero soffrire dei problemi di surriscaldamento saranno il top di gamma Ryzen 9 7950X e il processore entry-level Ryzen 5 7600X. Enthusiast Citizen, comunque, ha anche spiegato che i problemi termici che ha riscontrato sono relativi ad alcuni sample ingegneristici delle CPU, perciò è possibile che le componenti che finiranno in commercio non arriveranno a temperature così alte.

In termini numerici, pare che il Ryzen 9 7950X potrebbe arrivare a 95°C con un consumo energetico pari a 230 Watt: raggiunta tale temperatura, dovrebbe poi avviarsi un sistema di throttling che ridurrà il clock della CPU fino a 5,0 GHz per evitare persistenti danni all'hardware. Nel caso del Ryzen 5 7600X, invece, la temperatura massima sarà di 90°C, con consumi pari a 120 Watt, prima dell'avvio del throttling delle performance.

Il portale WCCFTech, poi, ha corroborato queste dichiarazioni con quelle di alcune fonti interne, che spiegano che, senza overclock e con raffreddamento a liquido in un sample per le recensioni, i Ryzen 7000 arrivano a 92-94°C di temperatura. Il problema, in questo caso, sembra dipendere dall'architettura Zen4 dei processori Ryzen 7000, che hanno delle dimensioni minori rispetto alle CPU Zen3 e, al contempo, una densità di transistor molto più elevata.