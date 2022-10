Ryzen 7000, ecco tutte le schede madri budget B650 di Asus, MSI e AsRock

Dopo un primo assaggio dei possibili prezzi delle schede madri B650 MSI, torniamo sull'argomento per fare il punto della situazione sui principali produttori partner, ovvero Asus, AsRock e MSI.

Solo qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la nostra opinione sulle nuove CPU nella recensione dei Ryzen 7950X e 7700X, ma una cosa era emersa già dopo il lancio: passare ai nuovi Ryzen sarà costoso, non solo per via di una trasposizione di prezzo svantaggiosa per l'euro, ma anche per via della presenza in piattaforma di requisiti stringenti come la compatibilità esclusiva con le RAM DDR5.

Per questo motivo, moltissimi appassionati guarderanno con ancora più attenzione alle schede madri dotate di chipset entry level e il più atteso del lotto era sicuramente il B650 e la controparte B650E. Ecco, quindi, i prodotti svelati dai produttori.

AsRock

B650E Taichi

B650E Steel Legend WiFi

B650E PG Riptide WiFi

B650E PG-ITX WiFi

B650 PG Lightning

B650 Pro RS

Asus

ROG Strix B650E-E Gaming WiFi

ROG Strix B650E-F Gaming WiFi

ROG Strix B650E-I Gaming WiFi (ITX)

ROG Strix B650-A Gaming WiFi

TUF Gaming B650-Plus WiFi

TUF Gaming B650-Plus

TUF Gaming B650M-Plus WiFi

TUF Gaming B650M-Plus

ProArt B650-Creator

Prime B650 Plus

Prime B650M-A AX

Prime B650M-A WiFi

Prime B650M-A

MSI

MPG B650 Carbon WiFi

MPG B650 Edge WiFi

MPG B650I Edge WiFi

MAG B650 Tomahawk WiFi

MAG B650M Mortar WiFi

Pro B650-P WiFi

Pro B650-M-A WiFi

Insomma, la lista dei principali produttori per il territorio italiano è particolarmente ricca di proposte, molto eterogenee e pensate per un pubblico quanto più ampio possibile, soprattutto in virtù della necessità di compiere una spesa importante per completare un cambio di piattaforma di questo tipo.