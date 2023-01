Ryzen 7000X3D, AMD aggiunge ed elimina l'overclock dalle specifiche

Niente Ryzen a San Valentino. Questo l'ultimo episodio della serie relativa alle dinamiche informazioni presenti sulle pagine del sito ufficiale di AMD, ma si è già aggiunto un nuovo capitolo che riguarda, ancora una volta, le CPU X3D di nuova generazione.

Un'aggiunta, quella del 24 gennaio 2023, che ha fatto sobbalzare non pochi utenti che ci hanno sperato fino all'ultimo. Nel corso della giornata, infatti, sulla pagina relativa al Ryzen 9 7950X3D è apparsa la voce "Unlocked for Overclocking: Yes", salvo correggere il tiro poche ore dopo eliminando la voce e aggiungendo quelle relative all'overclock delle memorie tramite tecnologia AMD EXPO.

L'assenza dello sblocco del moltiplicatore è un fattore con cui abbiamo già imparato a fare i conti durante la recensione del Ryzen 7 5800X3D e molti appassionati speravano che con la Serie 7000 questo sarebbe potuto cambiare.

Raggiunta dai ragazzi di hardwareLUXX, l'azienda ha spiegato che "I processori della serie Ryzen 7000X3D sono sbloccati per l'overclock della memoria e dell'infinity fabric, proprio come il Ryzen 5800X3D. La novità dei 7000X3D sarà anche l'aggiunta delle funzionalità PBO e Curve Optimizer".

Non ci sarà possibilità, quindi, di procedere manualmente alla modifica dei valori di clock del processore come accade con le versioni delle CPU Serie 7000 prive della tecnologia 3D V-Cache.