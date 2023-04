Ryzen 7000X3D che bruciano: AMD ha rilasciato la soluzione definitiva

Dopo le prime sirene sul problema dei processori Ryzen 7000X3D che bruciano, anche AMD si è lanciata nell'indagine per studiare più a fondo il problema e, possibilmente, trovare causa e soluzione.

Proprio in queste ore, il team rosso ha annunciato non solo di aver identificato correttamente il problema, ma anche di aver fatto partire la distribuzione iniziale del nuovo firmware AGESA. Nella nota del produttore si legge che "siamo risaliti alle cause del problema e abbiamo già distribuito un nuovo AGESA che mette in atto delle contromisure su determinate linee di alimentazione sulle schede madri AM5 per evitare che le CPU operino oltre le loro specifiche, incluso anche un limite al SOC a 1.3V".

La soluzione del tutto palliativa emersa nelle primissime ore, nient'altro che un generico blocco dell'overvolt sui Ryzen 7000X3D, viene del tutto rimpiazzata con un firmware che dovrebbe garantire alle unità di nuova generazione di operare in sicurezza. Tuttavia, vale la pena sottolineare come "nessuna di queste modifiche andrà a influenzare la possibilità di overclockare le memorie sui nostri Ryzen 7000 tramite kit EXPO o XMP o aumentare le performance tramite la tecnologia PBO".

Curiosamente, in nessun passaggio AMD fa esplicito riferimento ai nuovi processori con tecnologia 3D V-Cache nonostante allo stato attuale parrebbero coinvolte esclusivamente queste CPU.

Resta la raccomandazione di andare sui siti web del produttore delle proprie schede madri con chipset Serie 600 per verificare la presenza di un nuovo aggiornamento.