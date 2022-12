Ryzen 7000X3D al CES 2023: ecco i modelli e quando arriveranno sul mercato

Abbiamo da poco concluso il nostro primo round di prove con la recensione dei Ryzen 7900X e 7600X con sentimenti contrastanti, alla luce di ottime performance ma con un salto generazionale non troppo marcato: eppure, questa valutazione potrebbe cambiare molto presto.

Il primo appuntamento del nuovo anno dovrebbe essere ormai la cornice prestabilita per la presentazione delle nuove CPU con tecnologia 3D V-Cache. Lisa Su ha già detto che AMD sarà al CES 2023 con un keynote fissato per il 4 gennaio: a un mese esatto da questa data, le indiscrezioni sull'arrivo di questi processori si fanno sempre più numerose e frequenti.

Secondo le ultime voci, i Ryzen 7000X3D saranno tre, tutti ovviamente con architettura Zen4 "3D". Si parla di un'unità a 16 Core, di una a 12 e di una a 8 Core. Delle tre, solo lo SKU dell'ultima sarebbe ancora in discussione, con ballottaggio tra 7700X3D e 7800X3D.

Il processore a 16 Core e 32 Thread dovrebbe, quindi, essere il Ryzen 9 7950X3D, affiancato dal Ryzen 9 7900X3D a 12 Core e 24 Thread, seguendo di pari passo la tabella delle specifiche dei modelli standard. Curiosamente, al contrario di quanto avvenuto con il Ryzen 7 5800X3D, in questo caso anche le frequenze dovrebbero essere le medesime.

Un altro aspetto molto interessante riguarda la possibile data di arrivo sugli scaffali. Se il CES 2023 è dato quasi per certo come scenario di presentazione, infatti, per il lancio definitivo dovrebbe volerci qualche settimana. Per l'esattezza, la data da cerchiare sul calendario dovrebbe essere quella del 23 gennaio 2023.