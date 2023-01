Ryzen 7000X3D, c'è la conferma di AMD: niente overclock, le CPU rischiano di rompersi

Dopo la presentazione delle CPU AMD Ryzen 7000X3D al CES 2023, arrivano oggi nuove informazioni sui processori con V-Cache 3D del colosso di Sunnyvale. Sfortunatamente, alcune di queste non sono affatto buone per i fan: in particolare, tutte le CPU X3D Ryzen 7000 non saranno overclockabili dagli utenti.

Già lo scorso anno, AMD aveva bloccato l'overclock del Ryzen 7 5800X3D, definendolo "rischioso" per via della sua struttura con V-Cache 3D, che avrebbe esposto il processore ad un rischio piuttosto importante di rottura in caso di un overclock sbagliato. Qualche mese fa, il Team Rosso aveva promesso che in futuro anche le CPU X3D sarebbero state overclockabili, ma sembra che per ora ciò non sia ancora possibile.

Tuttavia, AMD ha anche confermato la presenza di feature di tuning avanzato come PBO (Precision Boost Overdrive) e Curve Optimizer, che in un certo senso dovrebbero "sostituire" l'overclock manuale e l'aggiustamento del voltaggio delle CPU, che invece restano ancora fuori discussione. In ogni caso, con un voltaggio più aggressivo (aumentato da 1,1 V a 1,4 V nel "salto" da Ryzen 5000 a Ryzen 7000), lo spazio di manovra per gli overclocker resterebbe minimo anche in caso AMD avesse permesso a questi ultimi di lavorare liberamente sulle sue CPU.

In ogni caso, il problema principale dell'overclock delle CPU X3D è l'elevata sensibilità al calore delle Cache L3, nonché la possibilità di rottura del chip in caso di voltaggio troppo alto. Il blocco all'overclock è stato prontamente riportato da AMD sulla pagina prodotto del Ryzen 9 7950X3D e degli altri processori della stessa lineup, perciò acquistando una CPU X3D sarete prontamente avvisati della limitazione.

Vi ricordiamo comunque che, nei prossimi mesi, è possibile che alcuni professionisti riescano a bypassare l'hard lock di AMD e a lavorare comunque su frequenze e voltaggi delle CPU X3D: si tratta in ogni caso di una pratica ampiamente sconsigliata dall'azienda, che peraltro rischia di rendere nulla la garanzia della CPU in caso di rottura.