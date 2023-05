Ryzen 7040U, ufficiali i nuovi processori per notebook con grafica RDNA3

A qualche giorno di distanza dal reveal dei Ryzen Z1 per handheld, AMD torna a parlare in via ufficiale per l'annuncio delle sue nuove proposte per il segmento notebook basate su architettura Zen4 e RDNA3.

La nuova serie AMD Ryzen 7040U è composta da quattro SKU:

Ryzen 3 7440U - 4 Core, 8 Thread - 12 MB Cache

Ryzen 5 7540U - 6 Core, 12 Thread - 22 MB Cache

Ryzen 5 7640U - 6 Core, 12 Thread - 22 MB Cache

Ryzen 7 7840U - 8 Core, 16 Thread - 24 MB Cache

Tutte e quattro le proposte hanno un TDP tra 15 e 30W e sono dotate della nuova tecnologia Ryzen AI, che offre funzionalità avanzate basate sul Machine Learning negli applicativi che ne supportano l'accelerazione, tra cui Studio Effects su Windows 11.

La grafica integrata (tra i rumor degli ultimi mesi, ci sono anche numerosi benchmark della Radeon 780M) di questi processori è basata sull'architettura next-gen RDNA3 tramite tre modelli in particolare. Sul Ryzen 3 7440U e sul Ryzen 5 7540U troveremo la Radeon 740M da 4 CU, per garantire un'esperienza fluida nei task quotidiani. Passo in avanti per la Radeon 760M con i suoi 8 CU, che troveremo a bordo del Ryzen 5 7640U, mentre la top di gamma Radeon 780M da 12 CU prenderà posto sul Ryzen 7, osservato speciale soprattutto per via della promessa di AMD di offrire buone performance per il gaming a 1080p a dettagli bassi senza scomodare una GPU discreta.