Ryzen 8000 laptop già nell'aria: integrata potente quanto una RTX 4070?

Se le performance dei Ryzen 7000 laptop si preannunciano sbalorditive, aspettate un secondo perché i Ryzen 8000 potrebbero superare ogni immaginazione con prestazioni superiori e una nuova architettura.

A parlarne è stato il solito Moore's Law is Dead, youtuber affidabile e specializzato nell'analisi di leak e indiscrezioni sull'hardware next-gen. I leak, in questo caso, sono tra l'altro i primi e probabilmente i più grandi sull'argomento in questione.

Parliamo quindi di Zen5 e di AMD Strix, le APU di nuova generazione ancora avvolte nel mistero. Strix Point dovrebbe avere 12 Core, mentre l'APU high-end Strix Halo arriverebbe a 16.

Al loro fianco, delle particolari iGPU con architettura "midgen" RDNA3.5 con 16 CU per Strix Point (4 in più del predecessore) e ben 40 CU per Strix Halo, un upgrade enorme per questo segmento.

Quest'ultima APU viene dipinta come un processore di fascia altissima, con performance che puntano a superare anche gli Apple M più performanti e il suo lancio dovrebbe avvenire nel 2024.

Oltretutto, saremmo di fronte a un processore laptop da gaming e lavoro che non necessita di GPU discrete, in quanto la grafica integrata dovrebbe arrivare ai livelli di performance di una RTX 4070 Max-Q, mentre le altre configurazioni dovrebbero andare ad allinearsi a livello di performance con la RTX 3050, la RTX 4050 e la RTX 4060, pertanto anche i tier più bassi dovrebbero consentire di giocare tranquillamente ad alta qualità senza bisogno di grafica discreta.

Nell'ultima ondata di leak c'è stato spazio anche per Fire Range, successore di Dragon Range che punta a offrire una CPU con prestazioni desktop su notebook. La CPU di nuova generazione dovrebbe avere 16 Core e arrivare anche lei nel 2024 insieme a Strix Halo, pur presentando una marcia indietro lato grafica. Precedenti rumor parlavano infatti della possibilità di vedere questa CPU al fianco di una iGPU RDNA3, mentre le ultime informazioni parlano di RDNA2, quindi un adattatore grafico presumibilmente pensato solo per offrire una spalla in situazioni di altissima efficienza.

Insomma, tantissima carne al fuoco come al solito. Vi suggeriamo di recuperare il video in calce ma ricordiamo anche che di recente si è parlato di nuovi Ryzen nel 2023, leak poi smentito dallo stesso autore, l'azienda partner Gigabyte.