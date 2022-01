Ryzen 9 6900HX appare su Geekbench: ecco come se la cava rispetto al 5900HX

Dopo la conferma ufficiale sul cambio di nome per la GPU del Ryzen 9 6900HX e dunque su un profondo cambio di nomenclatura per tutta la lineup, sui prossimi processori mobile di AMD dotati di grafica integrata aleggia ancora un relativo alone di mistero.

Tuttavia, finalmente su Geekbench sono apparsi i primi risultati di quello che dovrebbe essere un engineering sample con a bordo questa APU. Si tratta, a tutti gli effetti, della prima prova pubblica apparsa in rete dopo l'annuncio dei Ryzen Serie 6000 avvenuto al CES 2022 di Las Vegas.

La macchina di prova è identificata con il nome Lenovo 82RG e le specifiche riportate sembrano effettivamente confermare le specifiche del Ryzen 9 6900HX, con 8 Core e 16 Thread, frequenza massima di 4,9 GHz e clock di base di 3,3 GHz.

Al suo interno, oltre alla CPU, prende posto una grafica integrata con architettura RDNA2 da 12 CU. Dalle schermate, purtroppo, non si evince molto altro, ma i punteggi sembrano piuttosto interessanti. Infatti, su Geekbench 5 il 6900HX raggiunge 1593 e 10151 punti, rispettivamente in Single e Multi Core. Risultati promettenti, soprattutto in termini di miglioramento gen-over-gen, dove il Ryzen 9 5900HX raggiungeva poco più di 1400 e 7658 punti. Benché i risultati non possano essere direttamente paragonati per via dell'enorme variabilità intrinseca tra una macchina e l'altra, ci suggerisce un miglioramento anno su anno del 12% in Single Core e del 33% in Multi Core.

Rimane aperta la sfida con Alder Lake, con il processo Intel 7 e l'architettura ibrida che al momento sembrerebbero avere ancora un discreto margine di vantaggio. Nel frattempo, nelle ultime ore è scaduto l'embargo proprio su Intel Core i9-12900HK e RTX 3080 Ti Mobility, perciò vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del nuovo MSI GE76 Raider 2022.