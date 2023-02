Ryzen 9 7900X3D, spuntano online i primi benchmark con RTX 4090

I recenti benchmark del Ryzen 9 7845HX suggeriscono che il segmento laptop riceverà molto presto una nuova ondata di processori da parte del team rosso, che in parallelo potrebbe essere ormai pronto al lancio delle attese CPU con tecnologia 3D V-Cache.

La notizia del giorno, infatti, riguarda l'avvistamento di uno dei tre processori che andranno a comporre la lineup dei Ryzen 7000X3D su Ashes of the Singularity. Quello individuato in rete sarebbe il modello "di mezzo", il Ryzen 9 7900X3D, accompagnato nella configurazione da una RTX 4090.

Purtroppo, AotS non rappresenta un test del tutto affidabile del reale valore della macchina e in effetti questo sistema, che dovrebbe facilmente piazzarsi ai vertici della categoria, riesce a totalizzare un tris di risultati non del tutto esaltanti. In modalità Crazy 1080p, infatti, 7900X3D e RTX 4090 riescono a piazzare 8900, 9000 e 9100 punti, rispettivamente a 91, 91 e 92 FPS.

Provare a confrontare questi dati sarebbe inutile: basti pensare che esattamente due anni fa, in questo stesso periodo, spuntarono in rete i benchmark della Radeon RX 6700 XT su AotS, indicando un massimo di 9300 punti nella stessa modalità, con la RTX 3060 che faticava invece a raggiungerne 6800.

Insomma, non sarà sicuramente questo test a farci comprendere il potenziale dei nuovi processori AMD, ma la sua esistenza conferma che i tempi potrebbero ormai essere sufficientemente maturi e l'attesa praticamente finita. Come sempre, staremo a vedere!