Ryzen 9 7945HX3D ufficiale: c'è un nuovo re del gaming anche su laptop

Dopo il peculiare lancio del Ryzen 5 5600X3D, AMD ha dato il via a una nuova era del gaming anche in mobilità annunciando il suo processore più potente per laptop da gioco, che mette sul piatto proprio la tecnologia 3D V-Cache anche in questo segmento.

Diamo quindi il benvenuto al nuovo Ryzen 9 7945HX3D, che si candida a essere la piattaforma di riferimento per chi punta al gaming senza compromesso.

Basato su architettura Zen4, il Ryzen 9 7945HX3D offre 16 Core e 32 Thread, con frequenze che possono essere spinte fino a 5.4 GHz e una cache monstre da 144MB grazie allo stacking 3D.

Rispetto al 7945HX siamo leggermente più in basso in termini di frequenze, ma si prevede un sensibile vantaggio nel gioco proprio in virtù della tecnologia esclusiva con cui è equipaggiato, che dovrebbe garantire al 7945HX3D uno spunto del 15% in condizioni normali e fino al 23% se limitato a 40W.

Il TDP è di 55+W, con un range che arriva fino a 75W.

A quanto pare, il Ryzen 9 7945HX3D sarà proposto in esclusiva con il sistema da gioco Asus ROG Strix SCAR 17X3D, che verrà commercializzato a partire dal 22 agosto 2023. Non ci sono ulteriori dettagli su eventuali altri laptop dotati di questo particolare processore, né di altre CPU della gamma con 3D V-Cache.

Nel frattempo, ricordiamo che AMD ha da poco annunciato anche il Ryzen 5 7500F, un processore "economico" che offre le prestazioni del 7600 a un prezzo ridotto, facendo a meno della grafica integrata.