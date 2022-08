Ryzen 9 7950X, salto generazionale pauroso: +40% sul 5950X

Dopo aver scoperto i preliminari benchmark del Ryzen 5 7600X, torniamo a parlare della prossima generazione di CPU AMD, che ormai sta monopolizzando lo scenario dei rumor e dei leak in calcio d'angolo.

Manca davvero pochissimo al giorno del reveal dei Ryzen 7000 e dell'architettura Zen4, che rappresenterà un significativo cambio di paradigma per il colosso americano, a partire dall'estetica e dal peculiare design dell'heatspreader, passando per il nuovo socket AM5 su interfaccia LGA.

Tuttavia, a tre giorni dalla data X, ecco affiorare in rete ulteriori benchmark, questa volta relativi alla punta di diamante dell'offerta, il Ryzen 9 7950X, insieme al 7700X

Per l'esattezza, a parlarne è stato Harukaze5719, noto per attendibilità ma comunque da prendere con la dovuta cautela non trattandosi ancora di prodotti in commercio.

Il post parla di punteggi tra i 750 e i 780 in single-core. Purtroppo non sono disponibili dati sulle capacità in multi-core, ma WCCFTech ipotizza che si possa incasellare, per il top di gamma, intorno ai 16.000 punti, poco al di sotto del 13900K di Intel.

Qualora confermato questo scenario, saremmo intorno a un balzo generazionale del 40%, pur ricordando che proprio per queste ragioni lo scorso anno si optò per un rilascio solo su mobile per l'architettura Zen3+.

Per il 7700X, invece, si parla di un salto gen over gen del 20% sul 5800X.