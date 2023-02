Ryzen 9 7950X3D senza segreti: eccolo contro il 7950X e l'i9-13900K

I recenti benchmark del Ryzen 9 7950X3D hanno iniziato a caricare di hype l'attesa per il rilascio dei nuovi processori AMD con tecnologia 3D V-Cache, soprattutto alla luce della straordinaria prova di forza del capostipite di questa particolare gamma di prodotti.

Ne abbiamo parlato anche nella recensione del Ryzen 7 5800X3D, ma è chiaro che adesso i riflettori sono tutti puntati sulle tre CPU in dirittura d'arrivo, che vantano oltretutto la nuova architettura Zen4 come i loro parenti della Serie 7000.

Se i benchmark sintetici e le prove isolate lasciano un po' il tempo che trovano, i punteggi trapelati in rete nelle ultime ore permettono finalmente di farsi un'idea più chiara del quadro che ci troveremo davanti una volta che questi processori saranno sul mercato. A diffonderli è stato il leaker chi11eddog, che ha pubblicato una interessante comparativa tra il Ryzen 9 7950X3D e i modelli "standard" Ryzen 9 7950X e Intel Core i9-13900K. Tutti e tre i sistemi sono stati provati in FullHD con RTX 3090 a bordo, ma non sono state rese note altre specifiche.

Il roster di giochi su cui i tre sistemi sono stati messi alla prova comprende Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus e Star Control, tutti come già detto a risoluzione 1080p con RTX 3090.

In questi test, che trovate nell'immagine in calce, il nuovo gioiellino del team rosso promette molto bene, lasciando indietro di quasi il 20% di media il suo fratello minore 7900X (un balzo notevole, se consideriamo che sono due CPU della medesima generazione) e di circa il 12% rispetto alla migliore opzione desktop proposta da Intel con Raptor Lake.

Per gli appassionati, a questo punto sarà molto difficile contenere l'entusiasmo; tuttavia, ricordiamo che si tratta di dati fuoriusciti in anticipo e che solo le reali prove sul campo potranno smentire o confermare. Al netto di ciò, comunque, se con il 5800X3D ci aveva stuzzicati, adesso AMD ha tutta la nostra attenzione.