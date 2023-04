I Ryzen con Cache 3D si bruciano? GamersNexus ne ha comprato uno!

Non capita tutti i giorni di avere a che fare con RTX 4090 che fondono cavi e altre creature leggendarie: per questo motivo, la storia che vi stiamo per raccontare è tutto sommato piuttosto normale per un canale YouTube come quello di GamerNexus.

L'outlet ha, infatti, deciso di acquistare un processore fallato da un utente. La storia ha inizio su Reddit dove, in un thread, un utente ha lamentato una strana bruciatura sul fondo del suo Ryzen 7 7800X3D appena approdato sul mercato. Un caso più unico che raro visto il suo esiguo ciclo vitale (meno di un mese dal lancio).

Per questo motivo, Steve Burke e soci si sono offerti di acquisire questo raro pezzo con tanto di bruciatura visibile a occhio nudo. Ma c'è una ragione per questo interesse "accademico": non si tratta di un caso isolato, già altre situazioni simili sono state segnalate e parrebbe esserci anche un comun denominatore, ovvero una scheda madre prodotta da Asus.

A quanto pare, il problema sarebbe nei voltage regulator utilizzati da Asus nelle sue schede madri di nuova generazione, tanto che l'azienda taiwanese in queste settimane ha anche distribuito un nuovo firmware per il BIOS.

Anche uno youtuber russo, Vik-Off, ha raccontato un'esperienza simile con una Asus ROG in tandem con un processore Ryzen 9 7900X3D.

Tutti i processori sembrano avere la bruciatura nel medesimo punto, ovvero dove è grossolanamente collocato il chiplet 3D. In attesa di scoprire se ci sarà una consueta analisi da parte di GamersNexus, il canale ha offerto al ragazzo un pagamento pari al nuovo sia per la CPU che per la scheda madre, in modo tale da permettergli di poterli sostituire quanto prima.