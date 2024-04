S.O.S. coralli: ecco l'effetto più catastrofico della loro '4° guerra mondiale'

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha annunciato che stiamo vivendo il quarto evento globale di sbiancamento dei coralli, il secondo in soli dieci anni. Purtroppo non parliamo dell'evento noto per incoraggiare il ritorno delle alghe e ristabilire la propria salute, ma siamo di fronte ad una vera catastrofe.

Questo fenomeno, documentato da febbraio 2023 ad aprile 2024, ha colpito i coralli in tutti i bacini oceanici principali, sia nell'emisfero nord che sud, da luoghi come la Florida e i Caraibi fino al Brasile, il Mar Rosso e la Grande Barriera Corallina in Australia. Ovviamente, la colpa è sempre il calore crescente delle acque oceaniche.

Il caldo record di questi mesi ha avuto un impatto devastante sui coralli, estremamente sensibili allo stress termico. Il dottor Derek Manzello della NOAA spiega che il riscaldamento globale sta rendendo gli eventi di sbiancamento più frequenti e severi. Se intensi o prolungati, possono portare alla morte dei coralli, con gravi ripercussioni per le comunità che dipendono dai reef per il loro sostentamento.

Lo sbiancamento avviene quando i coralli espellono le alghe simbiotiche che vivono nei loro tessuti, perdendo così il loro colore e diventando bianchi. Questo può succedere anche per cambiamenti nella luce o nei nutrienti, o se l'acqua diventa troppo fredda.

Il programma Coral Reef Watch della NOAA monitora lo stress da calore dal 1985, utilizzando dati sulla temperatura della superficie del mare ottenuti tramite misurazioni satellitari. Il primo evento di questo tipo fu registrato nel 1998, con ogni evento che è risultato peggiore del precedente. Nell'ultimo anno, più del 54% della superficie corallina mondiale ha subito stress da calore a livello di sbiancamento, con un aumento di circa l'1% a settimana.

Al di là di questo evento però, c'è da dire che ci sono animali eroi che cercano di proteggere la barriera corallina.

