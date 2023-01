Nessuno sa perché queste misteriose chiazze continuano ad apparire alle Bahamas

"Nuvole bianche" non è solo un brano di Ludovico Einaudi, ma uno strano fenomeno che continua a ricomparire vicino alla Bahamas. Dagli anni '30, almeno per quanto ne sappiamo, gli scienziati della regione hanno notato strane chiazze bianche fluttuanti apparire sopra il pelo dell'acqua in una delle zone geologiche più studiate al mondo.

Il fenomeno è stato rinominato "whiting event" e i ricercatori della vicina University of South Florida (USF) stanno cercando di spiegarlo in tutti i modi. Le macchie bianche sono più chiare dell'acqua intorno e sono state notate in altri oceani e laghi in tutto il mondo, ma è alle Bahamas (dove si trova la spiaggia dei maiali) che compaiono più spesso del solito.

Il campionamento delle acque ha mostrato concentrazioni di particelle ricche di carbonato. Gli addetti ai lavori hanno cercato di spiegare che, poiché parte dell'arcipelago delle Bahamas si trova su una piattaforma sommersa di carbonato, i sedimento potrebbero star risalendo in superficie, ma questa non è una risposta soddisfacente.

Tutto quello che sappiamo è che dal 2003 al 2020 la dimensione di questi fenomeni sembrava essere correlato con le stagioni. In media, le macchie bianche erano di circa 2,4 chilometri quadrati ciascuna e le immagini satellitari di solito ne trovavano circa 24, coprendo un'area totale di 32 chilometri quadrati. Tra il 2011 e 2015 le macchie sono diventate più grandi, con più di 200 chilometri quadrati, ma nel 2019 si sono nuovamente ridotte.

Secondo i dati questo potrebbe essere un ciclo di 10 anni, ma di cosa? Alcuni studi hanno dimostrato che gli eventi si verificano maggiormente in luoghi con sedimenti fangosi e sono più comuni in primavera e in inverno... ma oltre a ciò non sappiamo nient'altro e gli scienziati stanno cercando di trovare una risposta.