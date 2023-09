Nessuno sa perché gli squali quando c'è la luna piena si riuniscono in questo luogo

La Polinesia Francese ogni estate diventa il palcoscenico di un evento tanto misterioso quanto affascinante. Qui, nelle profondità degli atolli di Rangiroa e Tikehau, si verifica un fenomeno che ha lasciato gli scienziati a bocca aperta: decine di squali martello femmine, specie tipicamente solitaria, si radunano durante la luna piena.

Perché questi predatori marini, noti per la loro natura solitaria, decidono di riunirsi in un luogo così specifico e in un momento così particolare? Gli scienziati hanno osservato che più della metà di questi pesci sono residenti stagionali, trascorrendo fino a sei giorni al mese in queste acque per un periodo che può durare fino a cinque mesi.

La cosa più intrigante è che tutto sembra essere collegato al ciclo lunare e alla presenza di razze aquile ocellate, una preda prediletta da questi squali martello (a proposito, ma perché le loro teste hanno questa forma?). Le acque intorno all'atollo di Rangiroa sono diventate famose per un'area chiamata "altopiano degli squali martello", un luogo profondo tra i 45 e i 60 metri dove gli animali sembrano vagare indipendentemente l'uno dall'altro.

Gli scienziati hanno notato che il numero di creature raggiunge il suo picco nei giorni immediatamente prima e dopo la luna piena, forse perché la luce lunare aumenta la loro capacità di cacciare di notte. Altre teorie suggeriscono che possano rispondere a cambiamenti nel campo geomagnetico terrestre man mano che la luna cresce e cala. E, come se non bastasse, l'arrivo di grandi gruppi di razze per riprodursi sembra coincidere con questi raduni di squali.

Il mistero non finisce qui: ricerche a lungo termine hanno rivelato che alcuni squali tornano ogni estate da ben 12 anni, e ulteriori indagini sono in corso per determinare se questi atolli possano fungere da vivai per la specie.

A proposito, ma perché i polpi si riuniscono in questa zona dell'Oceano?