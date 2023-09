Questa sabbia 'rompe la fisica' e batte la forza di gravità

Granelli di sabbia che, invece di scendere, si muovono in salita, quasi come se stessimo assistendo a una scena di un film di fantascienza. Ebbene, questo non è più un prodotto della nostra immaginazione, ma una realtà scientifica.

Ricercatori dell'Università di Lehigh, negli Stati Uniti, hanno svelato il mistero di come un materiale simile alla sabbia possa essere indotto a fluire in salita, sfidando la gravità (la sabbia è un vero mistero per la fisica). I granelli speciali, denominati "microrollers", sono stati creati rivestendo microscopiche particelle di plastica con ossido di ferro.

Quando viene attivato un campo magnetico rotante vicino a un cumulo inclinato di queste particelle, si genera una forza di torsione su ogni singolo microroller. Questa forza, combinata con un'attrazione variabile tra i granelli, spinge la "sabbia" a muoversi in salita, superando persino gli ostacoli. Il fenomeno è stato così sorprendente che gli scienziati hanno dovuto coniare nuovi termini per descriverlo.

Il flusso in salita è stato definito come un "angolo di riposo negativo", causato da un coefficiente di attrito negativo che, invece di rallentare il movimento, lo accelera. Quando viene applicata una coppia magnetica a questi microrollers, essi ruotano attorno ai loro assi, costringendo le particelle a unirsi temporaneamente e ad agire all'unisono.

Questo movimento rotatorio e la coesione risultante permettono ai granelli di salire lungo un pendio. Più forte è il campo magnetico, maggiore è la coesione tra i granelli, che quindi guadagnano più trazione e si muovono più velocemente. Le potenziali applicazioni di questa scoperta sono molteplici, dalla capacità di controllare come si mescolano o si separano le sostanze, all'uso in microrobotica, magari per la somministrazione di farmaci.

Mentre questa ricerca è ancora nelle sue fasi iniziali, il team ha già in mente i prossimi passi, tra cui la costruzione di una minuscola scalinata per permettere a questi granelli di "sabbia" di arrampicarsi.