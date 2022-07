Sabbia al posto delle schede video: la brutta sorpresa di un cliente Amazon

Se il mercato è in netta ripresa e i prezzi delle schede video continuano a calare, la sfortuna può sempre essere dietro l'angolo, vigile e in attesa di fare la sua comparsa. Questa è la storia di un utente brasiliano e della sua RTX 3090 Ti.

Per fortuna l'utente, Mauricio Takeda, ha avuto la brillante idea di filmare tutta la scena di questo particolare unboxing col suo cellulare, una prova in più per riuscire a far valere i suoi diritti. Il negozio chiamato in causa è, invece, Amazon.

Ci troviamo in Brasile e l'uomo aveva deciso di acquistare la sua tanto agognata scheda video, una RTX 3090 Ti di Palit adocchiata durante il Prime Day al prezzo di 14.500 BRL, poco più di 2.500 dollari.

All'apertura del pacco, però, Mauricio ha trovato solo un mucchio di sabbia per bilanciare il peso, una vera e propria truffa perpetrata probabilmente in uno dei tanti step della linea logistica da parte di qualcuno. Una storia che che si dovrà chiarire comunque in tribunale, dato che l'uomo si è visto costretto a ricorrere a mezzi estremi: infatti, come riportano i ragazzi di Videocardz, sembra che l'assistenza tecnica di Amazon non abbia voluto saperne di concedere all'utente una tutela sull'acquisto, salvo poi cambiare idea all'aumentare della popolarità di questa assurda vicenda.



Al netto di questa storia, ricordiamo che fortunatamente il mercato sta iniziando a normalizzarsi. Per questo motivo, nelle ultime settimane è apparsa in rete anche una interessante analisi sulle migliori schede video per prezzo-prestazioni.