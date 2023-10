Il Sacro Graal è davvero esistito? Ecco le leggende più famose sulla reliquia

Il Sacro Graal è da sempre considerato un oggetto affascinante, avvolto nel mistero. Ad oggi sono molte le domande a cui non si ha ancora una risposta, il Sacro Graal è reale? E se così fosse, dove si trova?

Il Sacro Graal affonda le sue origini nella cultura pagana celtica ma fu introdotto nella leggenda cristiana durante il Medioevo. Poeti come Chrétien de Troyes e Robert de Boron, hanno presentato il Sacro Graal come un oggetto divino, collegato alla crocifissione di Cristo e all’Ultima Cena. Tali opere hanno collegato il Sacro Graal al Re Artù e ai suoi cavalieri, descrivendola come una coppa dai poteri miracolosi.

L’effettiva collocazione del Sacro Graal è stata anch’essa oggetto di trattazione, tra varie opere e leggende. Basta citare Indiana Jones, in cui viene attribuito alla Giordania, il Codice Da Vinci di Dan Brown che invece non alloca il significato di Sacro Graal a una coppa, bensì al grembo di Maria Maddalena.

Ancora leggende che affermano che il Sacro Graal sia stato seppellito a Glastonbury, in Inghilterra, da Giuseppe di Arimatea e si dice che lì le acque scorrono rosse, il che simboleggerebbe il sangue di Cristo.

Tuttavia, gli scienziati riconducono questo colorito tipico all’ossido di ferro presente nel terreno.

Alcune teorie sostengono che il Sacro Graal potrebbe essere stato abbandonato nei sotterranei di Gerusalemme, nascosto nelle Americhe oppure che sia custodito in luoghi sacri come la Cappella Rosslyn in Scozia oppure la Cattedrale di Valencia.

Tuttavia, ad oggi, nessuno mai ha provato la sua esistenza e il suo presunto potere. Inoltre, sebbene oggi il Santo Graal sia considerato un'importante reliquia cristiana ed alcune fonti religiose gli attribuiscono importanza perché lo avrebbe baciato Gesù Cristo, altri ritengono che la sua ricerca distrugga il vero significato del cristianesimo, che si basa sulla fede in Dio, non su reliquie.