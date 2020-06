Safari 14 dice addio a Flash Player ma porta con sé tante novità

Come annunciato a gennaio da Apple, l’aggiornamento Safari 14 ha rimosso Adobe Flash Player, segnando la fine di un’era che si concluderà definitivamente il 31 dicembre 2020 anche sugli altri browser. Questo però non è l’unico update fondamentale, anzi ci sono altre novità molto interessanti.

In questa versione del browser della Mela è stato introdotto il supporto a WebExtensions, un servizio sviluppato inizialmente su Chrome e poi diffuso su Firefox, Opera, Vivaldi e Edge per offrire agli sviluppatori uno standard universale per la creazione di estensioni per browser. Grazie a questa tecnologia a breve ci sarà un boom di nuovi add-on portati dai suddetti programmi a Safari su MacOS.

Assieme a WebExtensions è stato implementato il supporto a HTTP/3, altra nuova tecnologia che a breve diventerà standard per garantire caricamenti rapidi e più sicuri delle pagine web. Ancora acerba e presente nel 6% dei siti Internet, Apple avrebbe pensato di introdurla su Safari 14 per rimanere al passo con i tempi. Ulteriore piccola novità è il supporto alle immagini WebP, sempre più utilizzate sui siti in tutto il mondo.

Altre feature aggiunte sono gli alerts in caso di leak di password sui forum per permettere all’utente di cambiarla rapidamente; l’autenticazione con Face ID e Touch ID su Safari per effettuare il login nei vari siti Internet; e una sezione riguardante la privacy online, dove vengono mostrate le statistiche relative ai tracker bloccati dal sistema di prevenzione intelligente implementato nel browser Apple.

Infine, su Safari per iOS è arrivato il supporto per le one-time password (OTP) via SMS, il quale permette al messaggio di compilare automaticamente e direttamente l’autenticazione a due fattori per evitare ogni possibile tentativo di phishing. Un'altra novità per smartphone che va ad aggiungersi agli aggiornamenti per Siri e i messaggi.