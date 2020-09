Safari 14 è già disponibile per macOS Catalina e Mojave su App Store

In attesa del lancio di macOS Big Sur, previsto entro la fine dell'anno, Apple ha già rilasciato sull'App Store la nuova versione del proprio browser, Safari 14, che migliora la gestione delle schede ed include nuove opzioni per la privacy e la personalizzazione della pagina iniziale.

Per coloro che sono in possesso di Mac basati su macOS Catalina e Mojave, basta semplicemente aprire l'applicazione Preferenze di Sistema e fare click su "Aggiornamento Software". Qui si riceverà la notifica della disponibilità del nuovo browser, che ha un peso di circa 64 megabyte.

Di seguito il changelog ufficiale:

Safari 14.0 include nuove funzionalità, prestazioni più rapide e una maggiore sicurezza.

Il nuovo design della barra dei pannelli mostra più pannelli sullo schermo e visualizza le “favicon” di default.

La pagina di avvio personalizzabile consente di impostare un'immagine di sfondo e di aggiungere nuove sezioni.

“Resoconto sulla privacy” mostra i tracker cross-site che vengono bloccati da “Anti-tracciamento intelligente”.

Rimosso il supporto per Adobe Flash per una maggiore sicurezza.

La notizia dell'eliminazione al supporto a Flash era nell'aria già da inizio anno ed è stata confermata dalla società americana nel corso della conferenza tenuta alla WWDC di Giugno.

Alcune funzioni però richiederanno l'arrivo del nuovo sistema operativo, che sarà lanciato in via ufficiale tra qualche mese. Tra queste figurano il supporto per i video 4K HDR e la traduzione integrata nel browser.